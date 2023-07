PSG : Mbappé reçoit une réponse du Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais poussé vers la sortie par le PSG étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat, Kylian Mbappé figure sur les tablettes de nombreuses écuries dont le Real Madrid. Et Federico Valverde, milieu défensif uruguayen du club merengue, ouvre déjà la porte à l’attaquant du PSG pour cet été.

Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et le PSG ! L’attaquant tricolore a signifié en juin dernier à sa direction via un courrier qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation jusqu’en 2025, et le club de la capitale souhaite donc désormais le vendre au plus vite pour éviter un départ libre dans un an qui aurait de sérieuses conséquences économiques.

PSG : La presse espagnole annonce un deal surréaliste avec Mbappé https://t.co/K8Oq5qnfJG pic.twitter.com/SHAfwBwZK4 — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Le PSG a mis la pression sur Mbappé

Dès le 5 juillet lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi avait lancé un ultimatum à Mbappé : « Notre position est très claire, je vais la répéter encore une fois. Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet ». Le club saoudien d’Al-Hilal a fait parvenir lundi une offre de 300M€ qui a d’ailleurs été acceptée par le PSG, mais Mbappé est surtout ardemment courtisé par le Real Madrid.

Valverde lui ouvre la porte