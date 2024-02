PSG : Mbappé réclame une fortune pour sa signature

Hugo Chirossel

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé semble plutôt se diriger vers un départ à la fin de la saison, en direction du Real Madrid. Quoi qu’il arrive, s’il décide de s’en aller, l’international français devra faire un effort financier. En ce sens, la presse espagnole a révélé ses exigences.

Après avoir vu Lionel Messi et Neymar s’en aller l’année dernière, le PSG pourrait bientôt devoir se préparer à perdre Kylian Mbappé. Comme indiqué par le journal Le Parisien , le capitaine de l’équipe de France, dont le contrat prend fin en juin prochain, aurait décidé de partir pour s’engager avec le Real Madrid.

PSG - Real Madrid : Un accord à 20M€ trouvé pour Mbappé ? https://t.co/Epr4fgUYYd pic.twitter.com/z8SgO9UbCV — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Un salaire de 50M€ bruts par an

Une chose est sûre, Kylian Mbappé ne retrouvera pas un club capable de lui offrir le salaire qu’il perçoit actuellement au PSG, estimé à environ 72M€ bruts par an. Chose dont il a conscience et d’après les informations de AS , les clubs intéressés devront lui proposer un salaire de 50M€ bruts par an, soit 25M€ nets.

Mbappé veut une prime à la signature de 120M€

Ce n’est pas tout, puisque Kylian Mbappé demanderait une prime à la signature d’un montant de 120M€, auxquels s’ajouteraient diverses primes et notamment en ce qui concerne les droits à l’image. Les clubs intéressés par l’attaquant du PSG devraient donc s’aligner sur ces chiffres pour espérer obtenir sa signature.