PSG : Mbappé pousse un coup de gueule, une explication tombe

Un an après avoir recalé le Real Madrid afin de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé aurait de nouveau des envies d’ailleurs. D’après la presse espagnole, l’international français aurait confié à Florentino Pérez son souhait de rejoindre la Casa Blanca cet été. Si l’attaquant parisien a récemment exprimé son mécontentement concernant une vidéo pour la campagne d’abonnement du club de la capitale, évoquant son combat pour les droits à l’image, la raison serait tout autre.

Après la publication par le PSG d’une vidéo pour la campagne d’abonnement du club la saison prochaine, Kylian Mbappé avait exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », a déclaré Kylian Mbappé.

Mbappé déçu de la saison du PSG

Si l’international français évoque son combat pour les droits à l’image individuelle, l’explication serait ailleurs à en croire Mundo Deportivo . Le quotidien espagnol indique que ce coup de gueule serait plutôt lié aux résultats décevant du PSG cette saison. Si le club de la capitale compte encore cinq points d’avance en tête du championnat, les éliminations en Ligue des champions contre le Bayern Munich, et en Coupe de France sur la pelouse de l’OM, ont été vécues comme de vraies désillusions.

Mbappé veut rejoindre le Real Madrid