PSG : Mbappé pose une condition problématique pour son transfert

Thibault Morlain

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé va devoir prendre une décision pour son avenir. Alors que le club de la capitale fera tout pour prolonger sa star, Mbappé pourrait décidément de s’en aller librement. Alors qu’on l’imagine notamment rejoindre le Real Madrid, l’international français aurait fait une réclamation aux Merengue. Et ça risque de poser problème…

Alors que le Real Madrid a jusqu’à présent toujours échoué à recruter Kylian Mbappé, le club merengue pourrait enfin avoir l’occasion d’attirer le joueur du PSG. En effet, le Français arrive au terme de son contrat et l’été prochain, il pourrait donc débarquer librement. Mais encore faut-il que toutes les conditions soient réunies pour l’opération Mbappé ?



Mbappé fait une demande au Real Madrid

Journaliste pour Marca , Carlos Carpio a ainsi fait une révélation à propos du potentiel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il a ainsi expliqué que le joueur du PSG aurait fait part d’une condition aux Merengue, réclamant à jouer sur le côté gauche de l’attaque la saison prochaine.

Vinicius Jr ou Mbappé ?

Mais c’est là que ça pourrait bloquer pour Kylian Mbappé au Real Madrid. En effet, ce poste est actuellement occupé par Vinicius Jr. La Casa Blanca va donc se retrouver devant un casse-tête. Qui privilégier entre Mbappé et Vinicius Jr, qui ne cesse de prendre de plus en plus d’importance dans la capitale espagnole ? A suivre…