PSG : Mbappé menace de claquer la porte, «une humiliation»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Prolongé jusqu’en 2024 par le PSG il y a un an, Kylian Mbappé refuserait pour le moment d’activer son année supplémentaire en option dans son contrat. Il pourrait donc partir libre à cette échéance, et Daniel Riolo détaille tout le souci diplomatique du Qatar et sa gestion dans cet épineux dossier.

Au terme d’un long feuilleton, Kylian Mbappé finissait par prolonger son contrat avec le PSG en mai 2022, snobant donc à la dernière minute le Real Madrid qui souhaitait l’attirer libre. Une victoire pour les hautes instances du club depuis Doha, au Qatar, mais la joie est de courte durée puisque Mbappé refuserait pour l’instant d’activer son année supplémentaire en option. Il pourrait donc de nouveau se retrouver libre et quitter le PSG à l’été 2024.

Catastrophe au PSG, Mbappé réclame son transfert https://t.co/itc4JPhW9a pic.twitter.com/dW0srGXoxv — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

« C’est devenu quelque chose de complètement fou »

Dans l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo est revenu sur tout le feuilleton autour de la prolongation de Mbappé l’an dernier, un véritable sujet diplomatique pour le Qatar : « La prolongation de Mbappé et le fait de vouloir garder Mbappé au PSG, il faut remonter à l’interview de Nasser à l’été 2021 où il avait dit en gros il ne partira jamais ou pas cet été. Et c’est devenu une obsession teintée de considération diplomatique. Mbappé doit rester l’année où la Coupe va se jouer au Qatar. C’était devenu quelque chose complètement fou. Les Qataris fallaient qu’ils envoie un signe hyper fort. Ça se résumait à une chose : tout faire pour le garder. Il y a eu le voyage de sa maman à Doha. A partir où tu résonnes « on est prêt à tout et il ne partira pas », tu ne peux pas être étonné dans la foulée que la personne à qui tu as dit on est prêt à tout abuse et arrive à ce contrat. Mais il n’a forcé personne », indique Riolo.

« Une humiliation pour tout le Qatar »