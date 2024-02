PSG - Mbappé : Le plan secret est révélé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à l'affût pour la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait dressé un plan clair en coulisses qui consiste à la fois à convaincre l'attaquant du PSG de signer rapidement, mais également à ne pas céder à toutes ses demandes sur le plan économique.

Sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin prochain, Kylian Mbappé se retrouve dans la même situation qu'en 2022 lorsqu'il avait annoncé sa prolongation après un très long feuilleton qui avait trouvé son dénouement au mois de mai. Mais cette fois-ci, toutes les parties impliquées espèrent que ce dossier sera bouclé plus rapidement.

Le Real Madrid a son plan pour Mbappé

Y compris le Real Madrid. Selon les informations d' OK Diario , le club merengue a un plan clair. Lassé de se faire avoir, après les nombreux refus de Kylian Mbappé, la direction madrilène veut cette fois s'assurer de la décision du joueur très rapidement et attend qu'il signe un pré-contrat afin de ne pas avoir de mauvaises surprises en vue de l'été prochain. Et s'il ne s'engage pas prochainement, le Real Madrid changera ses plans.

Une annonce rapide ?