PSG - Mbappé : La réponse inattendue du Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu au Real Madrid dans les prochains mois, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler en Espagne. D'ailleurs, Florentino Pérez, le président du club merengue, a de nouveau été interrogé par des supporters au sujet de l'arrivée de l'attaquant du PSG. Et la réponse du dirigeant espagnol est inattendue.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a d'ores-et-déjà annoncé son départ en interne. Contrairement à 2022, un retournement de situation de ne semble plus possible et le crack de Bondy va donc rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison. Mais pour le moment, au sein du club merengue , on préfère manier l'ironie.

😅 "¿QUIÉN ES DAVIES? ¿QUIÉN ES MBAPPÉ?"Florentino Pérez es único #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/KBTcK3UcrF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 8, 2024

«Mbappé ? Qui est Mbappé ?»

En effet, dans des images captées par les caméras du Chiringuito , Florentino Pérez accepte de prendre des photos avec quelques fans du Real Madrid qui ne manquent pas l'occasion de l'interroger sur le mercato à venir du club merengue , en commençant par Alphonso Davies. « Davies ? Qui est Davies ? », s'amuse le président madrilène relancé par un autre fan qui affirme qu'avec « Davies et Mbappé, nous gagnerons tout ». Mais là encore, Florentino Pérez s'interroge : « Mbappé ? Qui est Mbappé ? »

Sa signature au Real Madrid ne fait plus de doute ?

Sourire en coin, le président du Real Madrid ne se cache donc plus et s'amuse du feuilleton Mbappé qui tourne enfin en sa faveur après de longues années d'attente. Kylian Mbappé quittera en effet le PSG pour rejoindre l'Espagne l'été prochain.