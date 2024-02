PSG : Mbappé au Real Madrid, c'est réglé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé devrait prochainement annoncer son choix concernant son avenir. Deux options semblent envisageables, à savoir une prolongation au PSG ou un départ libre. Si la seconde option est retenue, le Real Madrid ferait alors figure de favori. C'est d'ailleurs la tendance du moment, bien que différents sons de cloche continuent d'exister. Le sort de Mbappé est-il déjà connu ?

L'avenir de Kylian Mbappé est le sujet du brûlant du moment. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'attaquant du PSG devrait prochainement annoncer son choix pour son avenir. Mais depuis quelques jours, un départ libre vers le Real Madrid est devenu la tendance forte dans ce feuilleton. Mais le départ de Kylian Mbappé est-il déjà acté ?

Boulleau pense que Mbappé va partir

Au micro de Canal+ , Laure Boulleau semblait en tout cas de cet avis : « Ce feuilleton, on a l’impression de l’avoir déjà vécu. Pour la première fois, sur les sources cohérentes et sérieuses que j’ai, on me dit que c’est fait. Je me dis qu’il y a des chances pour que ce soit fait. En même temps, je serais contente pour lui s’il s’en va. Je comprends sa position de ne pas pouvoir le dire. À chaque fois, c’est en mode "il faut le dire" mais mettez-vous à sa place ! Il a des objectifs encore à jouer. Je pense qu’il aime aussi son club, il a du respect. Attendons sa décision comme des grands ».

Rothen n'en est pas convaincu