PSG : Luis Enrique lâche une annonce pour la suite du mercato

Thibault Morlain

Ce n’est que le 1er septembre prochain que le marché des transferts refermera ses portes. D’ici là, tout peut encore se passer et du côté du PSG, ça pourrait encore bouger. Alors que le club de la capitale s’est déjà montré très actif durant l’intersaison, l’effectif de Luis Enrique devrait encore bouger. Et ce n’est autre que l’entraîneur du PSG qui l’a annoncé.

Tandis que le PSG a multiplié les recrues, le club de la capitale cherche désormais à dégraisser. C’est la bombe de ces dernières heures, Neymar serait en partance pour Al-Hilal, au même titre que Marco Verratti. Ça s’anime donc à nouveau au PSG et que ce soit dans le sens des départs que des arrivées, les prochaines semaines seront mouvementées.

Neymar : Coup de tonnerre au PSG ! https://t.co/k6ZZ4t1cdU pic.twitter.com/eyQsW4qh8T — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

« Je suis enchanté du niveau de mes gardiens »

Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé sur le mercato du PSG, notamment concernant les gardiens. Alors que Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Arnau Tenas sont là, l’entraineur parisien a expliqué, rapporté par CulturePSG : « Quel rôle pour Tenas et Navas va-t-il rester ? Je suis enchanté du niveau de mes gardiens. Chacun a un profil et un rôle différent ».

« Le mercato reste ouvert »