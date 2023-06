PSG : Luis Enrique a déjà un problème pour son mercato

Thomas Bourseau

Luis Enrique serait susceptible de devenir le nouvel entraîneur du PSG. D’ailleurs, l’Espagnol aurait déjà adhéré aux dossiers actuels du club sur le mercato dont la piste menant à Harry Kane. Néanmoins, Luke Shaw a publiquement avoué vouloir tout faire capoter.

Le PSG pourrait bien enfin tenir son nouvel entraîneur après avoir officieusement fait part à Christophe Galtier de son licenciement il y a près de deux semaines de cela. Après l’échec du dossier Julian Nagelsmann, il semblerait que le Paris Saint-Germain ait considérablement avancé dans la nomination de Luis Enrique.

Luis Enrique validerait le mercato du PSG et la piste Harry Kane

D’ailleurs, selon Sports Zone , le probable futur entraîneur du PSG aurait validé cinq profils pour le mercato du club de la capitale, à savoir Kang-in Lee, Lucas Hernandez, Marcus Thuram, Bernardo Silva ainsi qu’Harry Kane. Néanmoins, pour ce qui est du meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, tout le monde semble être sur le pont à Manchester United afin d’accueillir Kane.

Luke Shaw met le feu à la toile avec Harry Kane et Declan Rice

A commencer par Luke Shaw. Défenseur de Manchester United et de la sélection anglaise, Shaw a publié sur Instagram des photos de lui avec Harry Kane et Declan Rice, deux joueurs courtisés par United avec la légende suivante : « Visite de Carrington » , à savoir le centre d’entraînement de Manchester United.

Kane ? Shaw le prendrait «sans hésiter» à Manchester United