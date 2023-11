PSG : L’offre de la dernière chance pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va-t-il finalement quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat l’été prochain ? Ce serait le souhait du Real Madrid qui se préparerait en coulisses pour l’accueillir, mais pas sous n’importe quelle condition. Le club merengue aurait déjà donné la marché à suivre pour Mbappé qui n’aurait plus d’autre chance après 2024. Explications.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait prendre fin l’été prochain en même temps que l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale n’a pas trouvé d’accord avec le clan Mbappé dans l’optique de prolonger son bail et la situation ne devrait pas évoluer dans les prochaines semaines comme le10sport.com vous le confiait début octobre.

«Si Florentino doit faire un effort démesuré pour un joueur, il ne le fera que pour Mbappé»

L’Equipe confie dans ses colonnes du jour ce vendredi que le président du Real Madrid aurait toujours un œil sur le dossier Kylian Mbappé malgré ses échecs répétés par le passé. Pire, une source interne au club merengue a tenu le message suivant. « Si Florentino doit faire un effort démesuré pour un joueur, il ne le fera que pour Mbappé. Pas pour Haaland. C’est son obsession ».

Le Real Madrid poserait deux conditions à Kylian Mbappé