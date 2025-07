PSG : Les galères de l'OM lors du mercato !

Désireux de recruter Igor Paixão, l'OM aurait lancé les grandes manœuvres. En effet, le club présidé par Pablo Longoria serait actuellement en négociations avancées pour l'attaquant de Feyenoord. Toutefois, l'OM pourrait finalement se casser les dents sur ce dossier, et ce, parce qu'il n'a pas les mêmes moyens financiers que le PSG.

Depuis l'ouverture du mercato estival, l' OM a déjà recruté trois nouveaux joueurs. En fin de contrat le 30 juin 2025, respectivement avec le LOSC et Burnley , Angel Gomes et CJ Egan-Riley ont signé librement et gratuitement à Marseille . De son côté, Facundo Medina est prêté avec option d'achat par le RC Lens .

«Marseille, ce n'est pas le Paris Saint-Germain»

« Paixao ? Il y a des négociations assez avancées. Comme pour Timothy Weah, ça discute bien, mais c'est difficile de dire si ça va aller au bout. Le Feyenoord a des exigences assez importantes et Marseille ne peut pas faire n'importe quoi non plus, parce que ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Ce ne sont pas les mêmes moyens. C'est pour ça qu'ils recrutent essentiellement des bons coups, sur des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'années de contrat, ou qui sont libres. Il faut être créatif du côté de la direction sportive marseillaise. Paixao va coûter un peu plus d'argent, il est jeune et courtisé. C'est dur de dire si ça va aller au bout, mais à l'OM, on espère vraiment faire ce joueur, qui a toutes les qualités requises et souhaitées par Marseille », a précisé Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport.