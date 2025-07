L'OM veut boucler un transfert à 30M€ !

Après s'être attaché les services de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina, l'OM souhaiterait recruter un troisième défenseur central lors de ce mercato estival. Pour remplir cette mission, le club phocéen aurait activé une nouvelle piste dernièrement : celle menant à Loïc Badé. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec le FC Séville, l'international français couterait environ 30M€.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'OM de Roberto De Zerbi profite de ce mercato estival pour se renforcer. Désireux de faire bonne figure en C1, le club phocéen estime qu'il se doit d'étoffer sa défense centrale. Pour ce faire, l'OM a déjà recruté deux nouveaux joueurs ces dernières semaines : CJ Egan-Riley et Facundo Medina. En fin de contrat le 30 juin avec Burnley, le premier a signé librement et gratuitement à Marseille. Le second est arrivé sur la Canebière en provenance du RC Lens, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.