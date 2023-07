PSG : Le vestiaire du Real Madrid lâche un indice pour Mbappé

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, Kylian Mbappé enflamme le mercato. Le PSG est ouvert à un départ de sa star cet été si elle ne prolonge pas. Le Real Madrid suivrait donc tout cela de très près. D'ailleurs, le vestiaire du club madrilène est convaincu qu'un nouvel attaquant signera chez les Merengue d'ici la fin du mercato.

Kylian Mbappé n’en finit plus de faire parler de lui. Alors que son contrat court jusqu’en 2024, le champion du monde 2018 ne veut pas prolonger avec le PSG pour le moment. De ce fait, la formation parisienne a ouvert la porte à un transfert. Depuis, la star de 24 ans est régulièrement annoncée du côté du Real Madrid.

Le Real Madrid suit Mbappé de très près

Le club madrilène suivrait la situation de Kylian Mbappé de très près. Après l’avoir manqué en 2022, la Casa Blanca souhaiterait attendre que l’international français soit libre avant de le recruter. Mais le besoin de recruter un nouvel élément offensif devient de plus en plus urgent au Real Madrid, surtout depuis le départ de Karim Benzema.

Le vestiaire le sait, un nouvel attaquant va signer