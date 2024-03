PSG : Le transfert de Mbappé est réclamé en public !

Jean de Teyssière

L'avenir de Kylian Mbappé cristallier les tensions autour du PSG. Avec Luis Enrique, le courant semble avoir du mal à passer, même si la relation entre les deux hommes pourrait s'améliorer suite à leur discussion ce samedi matin. En revanche, avec une partie des supporters, l'histoire d'amour s'est effritée, certains attendant même patiemment son départ.

Depuis la mi-février, Kylian Mbappé vit des moments compliqués avec le PSG. Depuis qu'il a annoncé vouloir découvrir d'autres horizons en juin prochain, date de la fin de son contrat, le buteur parisien peine à enchaîner les bonnes prestations. Sa relation avec Luis Enrique a pris du plomb dans l'aile et celle avec les supporters pourrait commencer à tourner aussi au vinaigre.

Kylian Mbappé va quitter le PSG en juin prochain

Tout le monde le sait, Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale à l'issue de son contrat, en juin prochain. L'histoire d'amour, commencée en 2017 va prendre fin et depuis cette annonce, il n'a plus disputé un match dans son intégralité. Face à Nantes, il avait commencé sur le banc avant d'être remplacé en cours de match contre Rennes et Monaco.

Mbappé - PSG : Il annonce un «divorce» en direct https://t.co/bLDQDGUuU2 pic.twitter.com/3VTg6TO5cR — le10sport (@le10sport) March 3, 2024

«Kylian Mbappé : vivement le 30/06 !»