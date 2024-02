PSG : Le successeur de Mbappé révélé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG devrait logiquement chercher à se renforcer dans le secteur offensif avec au moins un grand nom. Plusieurs profils sont évoqués avec insistance à cet effet, mais selon Daniel Riolo, l'option Victor Osimhen (Naples) apparait comme prioritaire pour le PSG, qui prépare également du mouvement à d'autres postes.

Interrogé vendredi en conférence de presse sur les profils ciblés par le PSG pour succéder à Kylian Mbappé l'été prochain, Luis Enrique a lâché une réponse pour le moins énigmatique : « Sur quel profil technique nous travaillons pour remplacer Mbappé ? Je travaille chaque jour avec mon staff et la direction sportive sur le présent et le futur. Le futur proche de l'effectif. C'est notre objectif tout au long de la saison », a tout simplement indiqué l'entraîneur du PSG.

Osimhen, Leão... Qui va venir au PSG ?

Plusieurs attaquants de renom ont été évoqués ces dernières semaines pour venir renforcer le PSG, à commencer par Rafael Leão (24 ans, Milan AC). Pourtant, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'international portugais n'est pas une option étudiée à ce jour par Luis Campos au PSG.

Riolo annonce Osimhen