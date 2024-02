PSG : Le Real Madrid réalise un coup de maître pour Mbappé

Pierrick Levallet

La saison prochaine, Kylian Mbappé ne sera peut-être plus un joueur du PSG. L'international français aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il comptait partir une fois son contrat expiré. Le Real Madrid fait figure de favori pour recruter la star de 25 ans. Les Merengue auraient d'ailleurs réalisé un véritable coup de maître sur le plan financier pour pouvoir mettre la main sur l'international français.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire est sur le point de se terminer. L’international français aurait récemment annoncé à ses dirigeants qu’il comptait partir à l’issue de la saison, une fois que son contrat aura expiré. Le capitaine de l’équipe de France devrait donc partir après sept ans de bons et loyaux services.

La feuilleton Mbappé touche à sa fin

Plusieurs clubs sont intéressés par l’idée de le signer. Mais naturellement, le favori se nomme le Real Madrid. Le club madrilène disposerait d’environ 500M€ pour s’attacher les services de Kylian Mbappé. La Maison-Blanche aurait d’ailleurs réalisé un coup de maître pour atteindre un tel budget pour la signature de la star de 25 ans.

Le Real Madrid a fait des efforts sur le plan économique