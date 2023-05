PSG : Le Qatar veut l’offrir à Mbappé, une opération folle est lancée

Axel Cornic

Grand acteur de la belle saison du Napoli, Victor Osimhen sera sans aucun doute l’un des gros dossiers du mercato estival. Le Paris Saint-Germain serait vraisemblablement sur ses traces, mais il va falloir se méfier de la concurrence britannique et surtout de Chelsea, qui aurait déjà pris les devants… et préparerait un transfert légendaire.

Ça va bouger au PSG dans les prochains mois et c’est surtout le cas en attaque. Avec Lionel Messi en fin de contrat et Neymar poussé vers la sortie, il faudra trouver des nouvelles armes offensives pour accompagner Kylian Mbappé la saison prochaine. Luis Campos n’a pas chômé, puisqu’il a déjà activé plusieurs pistes pour tourner la page de la MNM, qui aura finalement duré seulement deux ans.

Bernardo Silva pour succéder à Messi

Nous vous avons révélé le 7 mai dernier sur le10sport.com, qu’une des grandes priorités du mercato du PSG est Bernardo Silva, qui pourrait bien quitter Manchester City à la fin de la saison. L’ancien de l’AS Monaco a l’avantage d’évoluer à plusieurs postes et si on pourrait le voir en ailier droit comme successeur de Lionel Messi, il peut également jouer en numéro 10 ou encore un cran plus bas comme milieu relayeur.

Osimhen dans l’axe, mais Chelsea...