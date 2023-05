PSG : Le Qatar se prend un stop, Galtier peut se sauver

Axel Cornic

La succession de Christophe Galtier est l’un des gros sujets de cette fin de saison. Arrivé il y a moins d’un an, le coach du Paris Saint-Germain est régulièrement annoncé sur le départ, même si selon nos informations il garde la confiance de ses dirigeants pour le moment. Et la pression autour de lui pourrait se réduire, puisqu’une des pistes préférées du PSG devrait passer son tour.

Après une saison extrêmement compliquée, avec le pire bilan depuis le début du projet QSI, Christophe Galtier est déjà annoncé partant. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’ancien du LOSC et de l’OGC Nice garde la confiance de ses dirigeants pour le moment, mais tout peut arriver dans un été qui s’annonce bouillant pour le PSG.

« Qu’il y ait des noms qui circulent, ça fait partie de mon métier, ça ne me perturbe pas du tout »

Plusieurs fois interrogé sur son avenir ces dernières semaines, Galtier a assuré qu’il ne se sentait pas menacé pour le moment. « Je suis en relation permanente avec Luis (Campos), on communique par téléphone. Je vois très souvent mon président » a expliqué le coach du PSG, lors de sa dernière conférence de presse. « On n’a pas parlé de la saison prochaine. Qu’il y ait des noms qui circulent, ça fait partie de mon métier, ça ne me perturbe pas du tout. Il y a ce que vous écrivez, et moi ce que je vis au quotidien ».

Motta ne veut pas rejoindre le PSG cet été