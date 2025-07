PSG : Le gros coup de pression lié au mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich, le PSG n'a pas encore terminé sa saison. Mais le repos sera de courte durée avant de démarrer une nouvelle année. Pour certaines stars du club, l'enchaînement sera compliqué. Le club devra notamment permettre à Achraf Hakimi de s'économiser avant les grands événements. Pierre Ménès avertit : il faut apporter du renfort sur le mercato.

Auteur d'une saison époustouflante, le PSG risque de s'appuyer sur les mêmes éléments pour l'année prochaine. Le club de la capitale peut compter sur de grandes valeurs sûrs comme Achraf Hakimi. Le Marocain aura une année chargée avec la CAN et la Coupe du monde dans le viseur et forcément, il aura besoin de répit. Pierre Ménès annonce des absences en début de saison, qu'il faudra combler.

Hakimi ménagé au PSG Très important dans l'effectif parisien tant en défense que pour donner des impulsions offensives, Achraf Hakimi aura bien mérité son repos. Il est probable qu'il démarre la saison de Ligue 1 en dents de scie, profitant de quelques absences. « Je pense à un joueur comme Hakimi qui en plus va se coller la CAN en milieu de saison. Il va falloir trouver des solutions de remplacement, et faire qu’Hakimi ne participe qu’à la moitié des matchs aller, parce qu’il va falloir que ce gardon se régénère pour les matchs plus importants qe le PSG aura à jouer » réagit Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.