PSG : Le gouvernement Macron sort du silence pour l’avenir de Mbappé

Alexis Brunet

Le mercato du PSG va être animé cet été. Après Lionel Messi, Neymar pourrait quitter aussi le club français. Kylian Mbappé se retrouverait donc seul en attaque. Luis Campos va devoir envoyer du lourd donc pour contenter le champion du monde. Avant peut-être de le voir partir lui aussi en 2024. Mais pour la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, peu importe où il évoluera, il fera toujours la fierté de la France.

Christophe Galtier l'a annoncé en conférence de presse ce jeudi, Lionel Messi ne prolongera pas son contrat au PSG. Il disputera donc son dernier match ce samedi au Parc des Princes face à Clermont. Le passage de l'Argentin à Paris n'aura pas émerveillé le monde entier, mais cela pourrait être le début d'une révolution dans la capitale.

Neymar pourrait partir aussi

L'Argentin pourrait être imité par un Brésilien, en la personne de Neymar. Le numéro 10 parisien aurait maintenant lui aussi des envies de départ. Mais cela sera plus compliqué de se débarrasser de l'ancien crack de Santos pour Luis Campos, car comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il dispose d'un contrat jusqu'en 2027 au PSG. Il faudra donc mettre le prix pour se l'offrir, en plus de son imposant salaire.

Kylian Mbappé est le seul décisionnaire de son avenir selon Amélie Oudéa-Castera