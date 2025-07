PSG : L'annonce officielle sur le mercato !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plutôt discret sur ce mercato estival, le PSG se contente pour le moment de se séparer des éléments n’entrant plus dans ses plans. Formé au LOSC, Lucas Lavallée avait rejoint le centre de formation parisien en 2021. Ce vendredi, le PSG a officialisé son départ définitif vers la Berrichonne de Châteauroux.

Lucas Lavallée quitte officiellement le PSG

Arrivé au sein du centre de formation parisien en 2021 en provenance de Lille, Lucas Lavallée s’est engagé définitivement en faveur de la Berrichonne de Châteauroux ce vendredi, et va donc poursuivre sa carrière en National. Le gardien de but de 22 ans avait passé une saison en prêt à Dunkerque en 2023-2024, et était prêté à Aubagne la saison passée. Dans un communiqué publié par le site officiel du club, le PSG a tenu à remercier son désormais ex-joueur.