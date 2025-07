PSG : Coup de tonnerre pour ce transfert à 60M€ !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plutôt discret pour le moment sur le mercato estival, le PSG devrait néanmoins boucler un transfert dans les prochaines semaines. Le club parisien se rapproche de la signature du défenseur ukrainien Illya Zabarnyi, dans une opération qui pourrait atteindre les 60M€. Si la BBC annonçait un accord ce vendredi, il n’en serait rien.

Le PSG est attendu au tournant sur ce mercato estival. Mais après une saison historique, la formation de Luis Enrique ne devrait pas connaître de gros changements dans les mois à venir. Seulement, Paris chercher à renforcer sa défense, et espère prochainement pouvoir accueillir Illya Zabarnyi en ses rangs.

Le PSG se rapproche pour Zabarnyi

Un accord existe entre l’Ukrainien de 22 ans et le PSG, et ce depuis plusieurs semaines. Désormais, le club parisien doit trouver un terrain d’entente avec Bournemouth, alors que Nasser Al-Khelaïfi en personne s’est immiscé dans ce gros dossier. Ce vendredi, la BBC a révélé que le PSG avait fait le plus dur en trouvant un accord avec Bournemouth pour un transfert à 60M€.