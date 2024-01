PSG : La surprenante annonce sur l’avenir de Mbappé !

Pierrick Levallet

Depuis le rachat par QSI en 2011, le PSG chasse la Ligue des champions. Kylian Mbappé rêve notamment d'offrir ce premier sacre au club de la capitale, lui qui est en fin de contrat avec la formation parisienne à l'issue de la saison. Toutefois, Javier Pastore estime que le plus important n'est pas que l'international français puisse la faire gagner au PSG.

La Ligue des champions, cruciale pour Mbappé ?

En fin de contrat en juin prochain, l’international français pourrait partir libre à l’issue de la saison. Les résultats du PSG en Ligue des champions pourraient toutefois conditionner sa décision et il pourrait être amené à rester en cas de nouvel échec dans la compétition européenne. Mais pour Javier Pastore, le plus important n’est pas que Kylian Mbappé arrive à la faire gagner au PSG.

«L’important ce n’est pas le joueur qui la gagne, mais le club qui va gagner»