PSG : La star du Real Madrid fait une gaffe, le feuilleton Mbappé terminé ?

Thomas Bourseau

En fin de semaine dernière, une bombe est tombée dans le feuilleton Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore aurait décidé de quitter le PSG par le biais de son statut d’agent libre en fin de saison afin de rejoindre Vinicius Jr et les stars du Real Madrid. Le Brésilien a d’ailleurs confirmé sur les réseaux sociaux..

Kylian Mbappé pourrait bien vivre ses dernières semaines dans la ville lumière. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG arrive à la fin d’un cycle contractuel avec le club de la capitale et n’a pas encore apposé sa signature sur un contrat. Et pour cause, selon Le Parisien et ESPN , Mbappé aurait décidé de rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre en fin de saison.

Le président du Real Madrid a réagi pour Mbappé

Le président du Real Madrid avait été interrogé le week-end dernier par El Chiringuito sur la rumeur d’une venue de Kylian Mbappé en fin de saison. Ce à quoi Florentino Pérez avait simplement répondu : « Quelle originalité » . Star du Real Madrid au même titre que Jude Bellingham, Vinicius Jr pourrait avoir vendu la mèche sur les réseaux sociaux.

Mercato - PSG : Mbappé prend le Real Madrid par surprise ? https://t.co/ERnWrKivy8 pic.twitter.com/r2Gbbygc6S — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Kylian Mbappé au Real Madrid ? Vinicius Jr aime