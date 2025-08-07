PSG : La presse italienne annonce deux tranferts !

Amadou Diawara

En plus de Randal Kolo Muani, la Juventus voudrait s'attacher les services d'un deuxième joueur du PSG. Selon la presse italienne, les Bianconeri penseraient à recruter Lucas Beraldo, qui est utilisé dans la rotation de l'effectif de Luis Enrique. D'ailleurs, la Vieille Dame aurait déjà lancé les discussions sur ce dossier.

Satisfait par les performances de Randal Kolo Muani lors de son prêt, la Juventus voudrait le rapatrier lors de ce mercato estival. En effet, la Vieille Dame s'activerait en coulisses pour tenter de faire plier la direction du PSG.

La Juventus veut recruter Beraldo En plus de Randal Kolo Muani, la Juventus souhaiterait recruter un autre joueur du PSG. D'après les indiscrétions d'Il Corriere dello Sport, les Bianconeri s'intéresseraient de près à Lucas Beraldo. D'ailleurs, le club emmené par Igor Tudor aurait déjà lancé les grandes manoeuvres sur ce dossier.