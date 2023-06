PSG : La presse espagnole balance tout ce qu'il y a à savoir sur le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Une fois n'est pas coutume, le transfert de Kylian Mbappé fait à nouveau parler sur le marché des transferts. L'attaquant du PSG se retrouve au centre de toutes les discussions suite à la lettre envoyée à sa direction où il explique ne pas vouloir prolonger jusqu'en 2025. Voilà maintenant Mbappé sur le marché des transferts et alors que les rumeurs d'un départ au Real Madrid ont été relancées, en Espagne, on a apporté de grosses informations sur cette opération.

Se dirige-t-on tout droit vers le divorce entre le PSG et Kylian Mbappé ? Cet été pourrait bien marquer la séparation entre les deux parties, unies depuis 2017. En effet, ne voulant pas voir partir le Français libre en 2024, la décision aurait été prise à Paris de le placer sur le marché des transferts pour cette intersaison. Désormais, le PSG chercherait à récupérer la plus grosse somme d'argent pour Mbappé, lui qui veut néanmoins rester là la saison prochaine. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on pense à nouveau à un transfert du crack de Bondy vers le Real Madrid, qui le cible depuis un moment déjà. Et visiblement, tout serait en train de se mettre en place en coulisses pour les Merengue.

Une première offre du Real Madrid pour Mbappé ?

Cette fois, cela pourrait enfin être la bonne pour que le Real Madrid accueille Kylian Mbappé. Avec le PSG qui ouvre la porte à un transfert, Florentino Pérez n'a plus qu'à s'engouffrer dans la brèche. A condition néanmoins de formuler une offre à la hauteur des attentes parisiennes. Sur le plateau d' El Chiringuito , Paco Buyo a alors assuré que le PSG attendait 200M€ pour Kylian Mbappé. Mais voilà que le Real Madrid devrait offrir 120M€.

Un transfert bouclé d'ici un mois ?

Les deux clubs arriveront-ils alors à se mettre d'accord pour le transfert de Kylian Mbappé ? En Espagne, on est toutefois persuadé que le joueur du PSG rejoindra le Real Madrid durant ce mercato estival. La date de son transfert a même déjà été dévoilée. Ainsi, Paco Buyo a fait cette autre révélation, expliquait que l'opération Mbappé pourrait se réaliser aux alentours du 23 juillet. Le compte à rebours est désormais lancé.