PSG : La mèche est vendue pour la grande annonce de Mbappé ?

Le feuilleton Kylian Mbappé touche à sa fin. Alors que son contrat avec le PSG expire en juin prochain, l'international français aurait déjà annoncé aux dirigeants parisiens qu'il ne comptait pas prolonger. Tout indique que la star de 25 ans signera au Real Madrid. D'ailleurs, les Merengue commenceraient à prévoir la date de l'officialisation du capitaine de l'équipe de France.

Depuis plusieurs mois maintenant, Kylian Mbappé fait parler de lui sur le mercato. L’été dernier, l’international français a relancé les rumeurs sur son avenir en refusant de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025 au PSG. Le club de la capitale a alors poussé pour tenter de lui faire signer un nouveau bail. Mais en février dernier, Kylian Mbappé a annoncé aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger l’aventure chez les Rouge-et-Bleu . Sept ans après son arrivée, le capitaine de l’équipe de France voudrait démarrer un nouveau chapitre de sa carrière.

Kylian Mbappé prend la direction du Real Madrid

Sa prochaine destination reste encore à déterminer, mais une tendance claire se dessine pour Kylian Mbappé. S’il dispose de trois offres sur la table comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, le natif de Bondy devrait s’engager au Real Madrid. Après avoir été snobé en mai 2022, Florentino Pérez toucherait enfin au but avec Kylian Mbappé. Le président madrilène aurait d’ailleurs une idée du timing dans lequel officialiser la venue du champion du monde 2018.

Une officialisation prévue avant ou après l'Euro ?