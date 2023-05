PSG : La bombe a été lâchée pour Messi, le feuilleton continue

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Lionel Messi devrait quitter le PSG. Un retour au FC Barcelone est attendu. Malgré la question financière, le Barça aurait pris ses dispositions auprès de la Liga.

Lionel Messi serait susceptible de revenir au FC Barcelone cet été, club où il a tout gagné et tout connu. En effet, son contrat au PSG prendra fin le 30 juin prochain. Et au vu de sa suspension disciplinaire de deux semaines, une prolongation semble utopique à ce jour.

«Il y a un contrôle économique et que pour signer des joueurs, il faut le respecter»

Le FC Barcelone lui a ouvertement ouvert ses portes à diverses reprises ces derniers temps. Président de la Liga, Javier Tebas a fait passer le message suivant. « J'aimerais surtout que Messi revienne. Mais ici, on ne regarde pas s'ils apportent de la documentation pour Leo Messi ou Kylian Mbappé. En Liga, on n'ouvre pas sa manche pour Messi. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un contrôle économique et que pour signer des joueurs, il faut le respecter ». De quoi calmer les ardeurs du Barça ?

Tebas a été mis au courant par le Barça de ses plans pour Messi