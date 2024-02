PSG : Interpellé pour Mbappé, le boss du Real Madrid lâche sa réponse

Hugo Chirossel

S’il n’a pas encore officiellement communiqué, Kylian Mbappé aurait déjà tranché à propos de son avenir. Selon plusieurs médias, l’international français aurait décidé de ne pas prolonger son contrat à Paris afin de prendre la direction du Real Madrid. Florentino Pérez, président de la Casa Blanca, a justement été interrogé à ce sujet.

Et si 2024 était la bonne année ? Proche de s’engager avec le Real Madrid à plusieurs reprises, et notamment il y a deux ans lorsqu’il était en fin de contrat, Kylian Mbappé se serait décidé à rejoindre la Casa Blanca et donc à quitter le PSG, comme indiqué par le journal Le Parisien .

Vinicius Junior vend la mèche pour Mbappé ?

En effet, Kylian Mbappé aurait fait le choix de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, qui arrive à son terme en juin prochain, pour s’engager librement avec le Real Madrid. Une information qui fait beaucoup réagir, et même les Merengue , en témoigne le like énigmatique de Vinicius Junior sur Instagram .

« Quelle originalité »