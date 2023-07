PSG : Incroyable, il annonce son transfert à 28M€ !

Axel Cornic

Le mercato estival bat son plein et le Paris Saint-Germain en est un acteur central, comme à chaque fois. A l’étranger on semble en effet souvent lier le club parisien à d’innombrables dossiers et c’est à nouveau le cas en Italie, puisque c’est Charles de Ketelaere qui est évoqué comme une suggestion. Pour rappel, le Belge sort d’une saison assez compliquée avec l’AC Milan, qu’il a rejoint en aout 2022 pour près de 35M€.

Avec Lee Kang-in et Marco Asensio, le PSG a commencé à s’armer en attaque, alors que l’on ne sait toujours pas si Kylian Mbappé restera au club. Mais il reste encore beaucoup à faire, puisque Luis Campos n’a toujours pas trouvé de véritable numéro 9.

Un champion du monde prépare son arrivée, le PSG lui met un stop https://t.co/iyeysehAS5 pic.twitter.com/wboOD4eyTX — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

« De Ketelaere au PSG ? S’ils paient il n’y a pas de problème ! »

C’est un tout autre profil qui est offert au PSG par Fabio Ravezzani, avec le jeune belge Charles de Ketelaere de l'AC Milan, qui est plus un milieu offensif. « De Ketelaere au PSG ? S’ils paient il n’y a pas de problème ! » a expliqué le directeur de TeleLombardia , au micro de TMW Radio . « S’ils offrent 28M€ l’AC Milan le laissera partir ».

« Il est totalement sorti du projet Milan »