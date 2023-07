Parti de l’OM, il raconte son énorme clavaire

Axel Cornic

Il est surement resté dans les mémoires marseillaises comme l’une des pires recrues de l’ère McCourt. Arrivé sous les conseils de Rudi Garcia, qui l’avait côtoyé par le passé à l’AS Roma, Kevin Strootman n’a jamais réussi à confirmer à l’Olympique de Marseille en dépit d’un salaire énorme. Poussé vers la sortie il évolue désormais au Genoa... et ne semble pas du tout regretter l’OM.

Il était considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, mais Kevin Strootman a dû affronter de graves problèmes au genou. Des problèmes qui l’ont poursuivi toute sa carrière et qui ne lui ont jamais permis de retrouver son véritable niveau, même s’il a tenté de se relancer à l’OM sous les ordres de Rudi Garcia, son entraineur du côté de l’AS Roma qui avait particulièrement insisté pour l’avoir.

Un séisme à Marseille pour Payet ? L'OM déballe tout ! https://t.co/XFzyqX7EGF pic.twitter.com/kYgHMeKtPu — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

« Je venais d'une situation difficile à Marseille, je ne m'y sentais pas bien »

Dans un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , Strootman est revenu sur sa période marseillaise, qu’il ne devrait pas garder dans son cœur. « Je venais d'une situation difficile à Marseille, je ne m'y sentais pas bien et ici ça s'est arrangé » a confié celui qui évolue désormais au Genoa. « Ça ne s'est pas passé comme ça à Cagliari, mais ensuite je suis retourné à Gênes et ça s'est reproduit. Ils m'ont toujours soutenu ici ».

Il n’est plus Marseillais depuis le 1er juillet 2023

Son contrat avec l’OM s’est terminé tout récemment et en dépit de tous ses efforts, Pablo Longoria n’aura jamais réussi à récupérer ne serait-ce qu’un minimum d’argent d’une vente. Mais à Marseille on semble désormais regarder vers l’avenir et on est surtout très heureux de s’être débarrassé de l’un des plus gros salaires du club, puisque Kevin Strootman gagnait pas moins de 500.000€ par mois.