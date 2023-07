PSG : Il réalise son rêve, le Qatar enrage

Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer lors de ce mercato estival, le PSG compte bien faire des folies. Le club de la capitale songeait notamment à recruter Jude Bellingham, qui avait tapé dans l'oeil de Nasser Al-Khelaïfi pendant la Coupe du monde. Finalement, l'Anglais a signé au Real Madrid. Et il ne semble pas regretter son choix.

Cet été, le PSG entend bien consolider ses rangs. Le club de la capitale a prévu de faire quelques folies sur le mercato afin de se renforcer. Tous les secteurs seraient concernés par le recrutement parisien, y compris le milieu de terrain. Et pour son entrejeu, le PSG était sur les traces d’une star en devenir.

Bellingham a dit non au PSG pour le Real Madrid

En décembre dernier, pendant la Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi déclarait sa flamme à Jude Bellingham. « Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » expliquait le président du PSG. Mais finalement, l’international anglais a signé au Real Madrid cet été. Et il ne semble pas regretter son choix.

«Je suis très heureux d'être au Real Madrid»