PSG : Il l’annonce, un joueur pousse pour son transfert

Propriétaire de l’OL, John Textor a profité d’une sortie médiatique accordée à L’Equipe afin de mettre les choses au clair au sujet du feuilleton Bradley Barcola qui s’éternise malgré un intérêt concret du PSG de boucler son transfert. Des discussions ont eu lieu, mais pas d’accord pour une opération. En parallèle, Barcola s’impatienterait.

A en croire John Textor, l’OL n’a « reçu aucune offre pour ce joueur ». Le joueur en question n’est autre que Bradley Barcola, gros dossier mercato dans les couloirs de la direction du PSG. Le10sport.com vous a révélé la saison dernière qu’un gros rapprochement entre l’OL et le Paris Saint-Germain avait eu lieu pour l’ailier français de 20 ans, mais le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a vidé son sac pour L’Equipe .

«Le PSG ? On n'a pas trouvé d'accord»

Malgré des discussions avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, il n’y aurait pas d’accord imminent pour un transfert de Bradley Barcola. « Je parle régulièrement avec Nasser et on a parlé d'un éventuel échange - je n'ai pas besoin d'argent mais de joueurs spécifiques - mais on n'a pas trouvé d'accord. Nos échanges avec le PSG ne sont pas arrivés à un niveau qui nous donne envie de le vendre ».

Selon Textor, «Barcola n'a pas demandé à quitter le club»

Pour finir, John Textor n’a pas manqué de souligner que les envies de départ tant évoquées dans la presse ne proviennent pas de Bradley Barcola en personne. « J'ai parlé avec Barcola, il n'a pas demandé à quitter le club. Ses représentants disent qu'il veut partir, mais lui ne me l'a pas demandé, il est très correct par rapport à ça. Ses agents, en revanche, demandent ce changement de club ».

Barcola pousse pour le PSG en coulisses