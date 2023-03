PSG : Il lâche un indice pour son transfert, son mercato s’emballe

Thomas Bourseau

Jude Bellingham est apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, mais devrait échapper au PSG. Grâce à Instagram, l’Anglais pourrait avoir révélé un indice de sa prochaine destination, mais Manchester United ne lâche pas l’affaire et compte bien doubler Liverpool.

Il n’a que 19 ans et pourtant, Jude Bellingham n’est plus qu’une simple promesse du football anglais. En effet, le milieu de terrain du Borussia Dortmund a même arboré le brassard de capitaine du BvB à certaines occasions cette saison et il est devenu incontournable avec The Three Lions. Pendant le Mondial, Bellingham a brillé avec la sélection anglaise au point où Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a avoué que tout le monde le voulait, s’incluant dans cette observation.

Alexander-Arnold troll Manchester United, Bellingham like

Et maintenant ? Fabrizio Romano a dévoilé la semaine dernière que Liverpool et le Real Madrid mèneraient la course lorsque Chelsea compterait bien jouer les trouble-fêtes. Le PSG n’aurait pas vraiment de coup à jouer selon The Athletic qui affirmait dernièrement que Jude Bellingham ne devrait pas venir évoluer en Ligue 1. Direction Liverpool ? Après la démonstration des Reds dimanche à Anfield face à Manchester United (7-0), Bellingham a liké le post Instagram de Trent Alexander-Arnold via lequel on aperçoit le joueur de Liverpool souriant en selfie devant le sigle «This is Anfield ».

Zidane - PSG : Un conflit éclate au Qatar https://t.co/iW0jVSo0XU pic.twitter.com/VSGlwz0r9v — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Manchester United attend un signe de Bellingham