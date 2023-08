PSG : L'arrivée d'un nouveau crack déjà confirmée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG en cette fin de mercato estival, Bradley Barcola semble déterminé à quitter l’OL pour rallier le Parc des Princes. Et de son côté, l’entraîneur rhodanien Laurent Blanc affiche déjà un discours fataliste sur l’issue de ce feuilleton Barcola avec le PSG.

En plus des négociations avancées pour le recrutement de Randal Kolo Muani, le PSG travaille activement sur une autre piste offensive comme le10sport.com vous l’a révélé depuis déjà un bon moment : Bradley Barcola. Le jeune attaquant lyonnais de 20 ans est l’une des grandes priorités du moment pour Luis Campos, et il semble d’ailleurs bien décidé à rallier le PSG au plus vite.

Mercato : C’est confirmé, le PSG veut s’en débarrasser https://t.co/XGq5bXjpLX pic.twitter.com/LLMqFSuN1x — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

« Il est impacté par ça »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Laurent Blanc a fait le point sur le dossier Barcola au PSG, et l’entraîneur de l'OL confirme les réflexions de son jeune protégé : « Est-ce que tout son esprit est ici ? Je n'en sais rien. Mettez-vous à sa place, ça peut perturber, il peut être impacté par ça et il l'est. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu'il soit le moins impacté possible, c'est sur le terrain qu'il doit donner des réponses. Que sur le terrain », indique Blanc.

Blanc confirme les contacts