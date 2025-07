PSG : Il choisit sa nouvelle maison, signature imminente !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ils sont nombreux à revenir de prêt cet été au PSG... et à ne plus entrer dans les plans de Luis Enrique. C'est notamment le cas de Marco Asensio. Après une seconde partie de saison aboutie du côté d'Aston Villa, l'Espagnol se rapproche de Fenerbahçe. Un accord entre le club stambouliote et le PSG a été trouvé, mais pas encore avec le joueur, qui aurait toutefois choisi sa nouvelle maison en Turquie..

Cet été, le PSG cherchera notamment à se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables à l'image de ceux qui ont été prêtés la saison dernière. C'est le cas de Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Renato Sanches ou encore Marco Asensio. Dans cette optique, plusieurs dossiers s'accélèrent à l'image de celui de l'ancien joueur du Real Madrid puisque la presse turque annonce un accord entre le PSG et Fenerbahçe.

Asensio pas encore d'accord avec Fenerbahçe... Cependant, Marco Asensio doit encore trouvé un terrain d'entente avec le club stambouliote. En effet, le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu assure que le joueur espagnol a refusé une offre de 9M€ par an. Les négociations se poursuivent et ont toutefois de bonnes chances d'aboutir.