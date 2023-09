PSG : Grande révélation sur la stratégie du Qatar sur le mercato

Jean de Teyssière

Le mercato parisien a été très animé avec onze joueurs recrutés, sans compter Xavi Simons. Un sacré renouvellement d'effectif, qui en avait besoin au vu des prestations parisiennes du début de l'année 2023 que ce soit en Europe ou en France. Et la stratégie du Qatar, propriétaire du PSG, a été dévoilée.

Le PSG a enregistré la venue de onze joueurs. Ainsi, Ousmane Dembélé, Arnau Tenas, Lucas Hernandez, Marco Asensio, Milan Skriniar, Kang-in Lee, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola ont rejoint les rangs parisiens cet été. La mayonnaise n'a plus qu'à prendre pour que le PSG puisse, enfin, rêver plus grand.

Nasser al-Khelaïfi est souvent monté au créneau lors du mercato

Il y a quelques jours, dans les colonnes du Parisien , on apprenait que Nasser al-Khelaïfi a souvent joué le rôle d'acteur principal dans le mercato. Il aurait notamment parlé frontalement avec plusieurs dirigeants européens, comme Joan Laporta pour Ousmane Dembélé, ou avec les dirigeants bavarois pour Lucas Hernandez. En tout, sur les onze recrues de l'été parisien, le boss du PSG est intervenu personnellement sur six cas.

Mercato : Un clash éclate en pleine négociation, le boss du PSG se lâche https://t.co/vuuqrocEGF pic.twitter.com/L6SOU9wic4 — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

«Le Qatar apporte l'argent, mais c'est lui qui décide de tout»