PSG : Excellente nouvelle pour le mercato ?

Alexis Brunet

Le PSG a décidé de modifier son projet dernièrement. Le club de la capitale ne souhaite plus s'appuyer sur des stars, mais sur des jeunes talents très prometteurs, afin de construire une équipe cohérente. Dans ce sens, Luis Campos aurait des vues sur Désiré Doué, l'attaquant du Stade Rennais. Et justement, ce dernier serait plus proche d'un départ l'été prochain, que d'une prolongation.

Avec l’arrivée de Luis Campos, le PSG s’est offert un spécialiste pour dénicher des cracks dans le monde entier. Le Portugais l'a d'ailleurs prouvé l'hiver dernier, en recrutant Gabriel Moscardo, et Lucas Beraldo, deux jeunes talents brésiliens. Le conseiller football parisien pourrait d'ailleurs réussir d'autres coups de ce genre, l'été prochain.

Le PSG veut Désiré Doué

Selon les informations de Ouest-France , le PSG aurait un œil sur Désiré Doué. Luis Campos pourrait donc encore recruter un autre jeune joueur, très prometteur. L'attaquant brille du côté du Stade Rennais, et un transfert vers un plus grand club pourrait être la prochaine étape de sa carrière.

Doué s'éloigne d'une prolongation de contrat à Rennes