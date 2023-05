PSG : Énorme indice sur le prochain craquage du mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du PSG au poste de buteur pour le mercato estival à venir, Randal Kolo Muani ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En attendant, le joueur de l’Eintracht Francfort a peut-être vendu la mèche avec sa présence pour le match des U19 du PSG dimanche.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG cherche à recruter un buteur de renom cet été afin de satisfaire notamment les demandes de Kylian Mbappé. Plusieurs noms reviennent avec insistance à cet effet, comme Victor Osimhen (Naples) mais également Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), et le deuxième présente notamment l’avantage d’évoluer déjà avec Mbappé en équipe de France.

Kolo Muani, une piste compliquée

Le PSG ne sera pas seul dans la course pour Kolo Muani, puisque d’autres prétendants XXL tels que le Bayern Munich et Manchester United sont également dans la course. Autre obstacle : le prix de l’opération, qui devrait coûter au minimum 100M€. Mais le PSG a peut-être un avantage dans ce dossier.

Kolo Muani de passage pour voir nos U19 à Valenciennes 🧐 pic.twitter.com/GMZpfQEUjt — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel56) May 7, 2023

Il a rendu visite au PSG

Dimanche, une photo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, puisque Randal Kolo Muani a assisté à la rencontre des U19 du PSG contre Valenciennes (3-0). Le buteur de l’Eintracht Francfort venait tout simplement rendre visite à jeune qu’il connaît, mais ce déplacement peut également faire office d’indice quant à la future destination de l’ancien Nantais. Le PSG devra toutefois sortir le chéquier.