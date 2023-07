PSG : Énorme coup de Trafalgar pour ce transfert à 116M€ ?

Jean de Teyssière

Très actif en ce début de mercato, le PSG n'a pas encore terminé ses emplettes. Manuel Ugarte, Marco Asensio, Kang-In lee, Milan Skriniar, Cher Ndour et Lucas Hernandez sont arrivés et le Paris Saint-Germain pourrait maintenant se lancer dans la course d'un attaquant de classe mondiale. Harry Kane est visé par le club parisien, mais Tottenham pourrait bien réussir à endormir tous les prétendants, avant de prolonger son attaquant.

La situation d'Harry Kane est simple et elle est similaire avec celle de Kylian Mbappé au PSG : en fin de contrat en juin 2024, il est hors de question qu'il parte libre l'an prochain et pourrait donc être vendu cet été s'il ne veut pas prolonger son contrat...

Les discussions avec le Bayern Munich continuent

Le Bayern Munich semble avoir été la première équipe européenne à dégainer pour Harry Kane cette année. Orphelins de Robert Lewandoswki, parti au FC Barcelone la saison dernière, les Bavarois veulent à tout prix recruter un attaquant du même calibre que le Polonais. Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern Munich serait intéressé par Harry Kane et le club allemand aurait même proposé 80M€ à Tottenham pour engager les discussions concernant un transfert. Une offre refusée par Tottenham, qui en demande 116M€.

Tottenham temporise...pour le prolonger ?