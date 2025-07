PSG - Donnarumma : L'offre totalement inattendue !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé son bail, au point que sa situation devienne sérieusement inquiétante. Un départ ne serait plus du tout une utopie pour celui que a porté le PSG en Ligue des champions. Et bien évidemment, cela ne laisse personne indifférent sur le marché, à commencer par Galatasaray qui préparerait même une offre pour le portier italien.

Auteur d'une saison fabuleuse, Gianluigi Donnarumma est l'un des grands artisans de la victoire du PSG en Ligue des champions. Et pourtant, rien ne garantie que le portier italien garde toujours les buts parisiens la saison prochaine. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2026 et les négociations pour une prolongation semblent au point mort. Et si jamais l'ancien de l'AC Milan ne trouvait pas d'accord avec les Parisiens, il faudrait alors envisager un départ rapidement afin que le PSG n'ait pas à gérer un nouveau cas à la Mbappé.