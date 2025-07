Alexis Sanchez : Retour validé, l'OM refait le coup !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien préparateur physique de l'OM, Gilles Marambaud s'est prononcé sur le retour de Pierre-Emerick Aubameyang et sa capacité à répondre présent sur le plan physique. Pas du tout inquiet, il prend l'exemple d'Alexis Sanchez pour expliquer que le Gabonais, très professionnel et qui connaît parfaitement son corps, sera prêt.

Après un léger imprévu, Pierre-Emerick Aubameyang va bel et bien faire son retour à l'OM, seulement un an après son départ. Le Gabonais a résilié son contrat avec Al-Qadsiah et arrive donc libre à Marseille. Cependant, plusieurs observateurs doutent de la capacité de l'attaquant de 36 ans à revenir à son meilleur niveau après une saison en Arabie Saoudite, surtout dans un championnat aussi physique que le Ligue 1. Cependant, l' ancien préparateur physique de l'OM, Gilles Marambaud, ne semble pas du tout inquiet puisqu'il rappelle qu'Aubameyang est un grand professionnel et il fait d'ailleurs le parallèle avec Alexis Sanchez qu'il a côtoyé lors de sa saison à Marseille.