PSG - Départ de Marquinhos : L’annonce en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur mercredi soir avec le PSG contre l'Atalanta en Ligue des Champions, Marquinhos a rappelé à quel point il était un élément important du club de la capitale. Le défenseur brésilien a pourtant traversé des période de doutes, et Daniel Riolo a d'ailleurs rappelé en direct sur RMC mercredi qu'il avait même été question d'un départ de Marquinhos au PSG.

Présent au PSG depuis l'été 2013, Marquinhos a réussi au fil des années à s'imposer comme une véritable légende du club de la capitale. Et pourtant, dans ses performances, le défenseur central brésilien de 31 ans n'a pas toujours fait l'unanimité, certains lui reprochant pendant longtemps son manque d'assurance dans certains rendez-vous majeurs de Ligue des Champions. Et mercredi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a même rappelé qu'un départ de Marquinhos avait parfois été souhaité au PSG...

« Est-ce qu’il ne faut pas arrêter avec lui ? » « Marquinhos dégage une confiance comme jamais il n’a dégagé. Le point faible de Marquinhos, celui qui agaçait les supporters, c’était de se dire : on l’adore Marqui, parce que c’est une légende du club, le mec qui a fait le plus de matchs, il est là depuis toujours, il a connu toutes les pires catastrophes qu’à force, tu te serres les coudes entre gens qui ont souffert. Mais au bout d’un moment tu disais : est-ce qu’il ne faut pas arrêter avec lui ? Parce qu’il a la lose. Ce gars-là s’est transformé, il a basculé avec le préparateur mental qu’il y a dans le staff maintenant et qui est très important. Il dégage cette confiance-là », a lâché Riolo.