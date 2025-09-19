PSG - Départ de Marquinhos : L’annonce en direct !

Buteur mercredi soir avec le PSG contre l'Atalanta en Ligue des Champions, Marquinhos a rappelé à quel point il était un élément important du club de la capitale. Le défenseur brésilien a pourtant traversé des période de doutes, et Daniel Riolo a d'ailleurs rappelé en direct sur RMC mercredi qu'il avait même été question d'un départ de Marquinhos au PSG.
Présent au PSG depuis l'été 2013, Marquinhos a réussi au fil des années à s'imposer comme une véritable légende du club de la capitale. Et pourtant, dans ses performances, le défenseur central brésilien de 31 ans n'a pas toujours fait l'unanimité, certains lui reprochant pendant longtemps son manque d'assurance dans certains rendez-vous majeurs de Ligue des Champions. Et mercredi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a même rappelé qu'un départ de Marquinhos avait parfois été souhaité au PSG...
« Est-ce qu’il ne faut pas arrêter avec lui ? »
« Marquinhos dégage une confiance comme jamais il n’a dégagé. Le point faible de Marquinhos, celui qui agaçait les supporters, c’était de se dire : on l’adore Marqui, parce que c’est une légende du club, le mec qui a fait le plus de matchs, il est là depuis toujours, il a connu toutes les pires catastrophes qu’à force, tu te serres les coudes entre gens qui ont souffert. Mais au bout d’un moment tu disais : est-ce qu’il ne faut pas arrêter avec lui ? Parce qu’il a la lose. Ce gars-là s’est transformé, il a basculé avec le préparateur mental qu’il y a dans le staff maintenant et qui est très important. Il dégage cette confiance-là », a lâché Riolo.
Marquinhos veut finir au PSG
Du côté de Marquinhos, hors de question d'envisager un nouveau projet ailleurs qu'au PSG pour l'instant comme il l'a récemment rappelé dans les colonnes du Parisien : « Finir ma carrière au PSG ? J’espère… La concurrence est de plus en plus difficile dans les grands clubs. Mais jusqu’au dernier jour, je me donnerai à plus de 100 % pour Paris. Avec la forme que j’ai et vu mon âge, je peux encore apporter beaucoup à cette équipe. Mais il peut se passer beaucoup de choses, ça dépend du président, du coach, de moi aussi. Je dois être performant pour garder ma place. Le foot va vite. Je vais tout donner pour que le coach et le président soient contents de moi et pour pouvoir rester le plus longtemps possible », expliquait Marquinhos.