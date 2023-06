PSG : Coup de théâtre, le clan Mbappé prépare un transfert historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières heures, les négociations entre le Real Madrid et Kylian Mbappé se sont intensifiées. Le joueur de 24 ans serait très proche de trouver un accord avec le club espagnol. Le PSG ne serait pas fermé à cette vente et pourrait accepter de le laisser partir pour une somme record.

« Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat. Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine » avait confié Kylian Mbappé au sujet de sa non-prolongation au PSG, mais surtout de son avenir à court terme. Mais cette sortie ne serait plus trop d'actualité. En réalité, le joueur de 24 ans ne serait plus aussi certain de rester dans la capitale française la saison prochaine en raison de la volonté de son club. Les dirigeants souhaiteraient le vendre afin d'éviter de le voir partir libre l'année prochaine.

Mbappé se rapprocherait du Real Madrid

Ainsi, Mbappé et son entourage commenceraient à évaluer les nombreuses options, notamment la piste Real Madrid, qui demeure prioritaire. Selon les informations de Sports Zone, l'international français se serait rapproché d'un transfert en Espagne. Les négociations se sont intensifiées avec les membres de son entourage et un accord serait sur le point d'être trouvé sur la durée du contrat et le salaire.

Un transfert record pour Mbappé ?