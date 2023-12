PSG : C’est terminé pour ce transfert

Axel Cornic

Victime du changement d’entraineur, mais surtout de l’arrivée de Manuel Ugarte ainsi que de l’explosion de Warren Zaïre-Emery, Fabien Ruiz n’est plus vraiment dans les plans du Paris Saint-Germain. Sa récente blessure n’a fait que confirmer la tendance, mais si un transfert semblait possible pour janvier les choses auraient radicalement changé.

Il avait une chance de se relancer en l’absence de Warren Zaïre-Emery, mais Fabian Ruiz n’a pas su la saisir. Un faux pas qui pourrait bien signer son avenir au PSG, avec le mercato qui ouvre ses portes le 1er janvier prochain.

Fabian Ruiz en échec au PSG

Car le milieu espagnol semble avoir la cote à l’étranger et la presse italienne a notamment parlé de la Juventus, qui est à la recherche d’un milieu pour oublier les suspensions de Paul Pogba et de Nicolo Fagioli. Le joueur du PSG semblait beaucoup plaire à Turin, mais les Bianconeri auraient décidé de tourner la page.

La Juventus l’aurait oublié