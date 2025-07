PSG : C’est la guerre pour le transfert de cet attaquant !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant retrouvé des couleurs avec la Juventus en prêt, Randal Kolo Muani devrait définitivement quitter le PSG cet été. Si à en croire les dernières révélations de la presse italienne, la Juventus devrait formuler une belle offre pour le recruter, la bataille fait rage pour l’attaquant français, qui est également pisté en Premier League.

Le mercato estival s’annonce chargé pour le PSG. Ce samedi, plusieurs médias ont ainsi révélé que le club de la capitale pourrait décider de vendre Gianluigi Donnarumma cet été. Mais en parallèle de ce gros dossier, les dirigeants parisiens vont également devoir gérer le cas de Randal Kolo Muani. Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, l’attaquant de 26 ans n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, et devrait être vendu cet été.

La Juventus va dégainer une nouvelle offre pour Kolo Muani Parmi les clubs les plus intéressés par l’attaquant français, figure la Juventus. Le club turinois avait récupéré l’international Français en prêt l’hiver dernier, et semble avoir été satisfait de son rendement. Le club turinois doit désormais répondre aux exigences parisiennes dans ce dossier afin de finaliser son arrivée. Et si pour le moment, les Bianconeri ne proposaient qu’un prêt avec option d’achat (formule qui ne convenait pas au PSG), une nouvelle offre va partir en début de semaine prochaine selon les révélations de Tuttosport, la Gazzetta Dello Sport, et le Corriere Dello Sport.