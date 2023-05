PSG : C'est la douche froide pour Zidane, le Qatar peut enrager

Alexis Brunet

Ça va être l'un des feuilletons de cet été au PSG. Christophe Galtier sera-t-il l'entraîneur du club de la capitale la saison prochaine ? Beaucoup de rumeurs annoncent l'ancien coach de l'OGC Nice sur le départ. Pour le Qatar, le remplaçant idéal du Marseillais de naissance serait Zinédine Zidane. Mais il est peu probable que l'ancien joueur de la Juventus prenne les rênes du club parisien.

Le PSG a de nombreux rêves. Le premier et le plus important est de remporter la Ligue des Champions. Pour y arriver, les dirigeants parisiens ont au fil des années attiré les meilleurs joueurs du monde. En 2017, c'est Neymar qui devait aider le club de la capitale à remporter la C1. Et en 2021, c'est à Lionel Messi qu'incombait cette tâche. Alors qu'ils vont sans doute quitter Paris cet été, les deux anciens joueurs du FC Barcelone n'ont pas réussi à remplir leur mission.

Zidane, le rêve du PSG

Outre la Ligue des Champions, Paris a un autre rêve. Le Qatar espère plus que tout au monde attirer Zinedine Zidane au PSG, et ce, pour en faire l'entraîneur de l'équipe première. Les dirigeants parisiens voulaient déjà faire venir ZZ dans la capitale française l'été dernier, mais comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité, le champion du monde 1998 n'avait pas accepté le poste.

Zidane est loin du PSG