PSG : C’est confirmé, une offre historique se prépare pour Lionel Messi

Alors qu’il n’a toujours pas trouvé d’accord pour renouveler son bail avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi reste la priorité de la formation saoudienne l’Al Hilal, prête à offrir une fortune pour convaincre le champion du monde argentin de quitter l’Europe. Une date serait d’ailleurs fixée pour lancer l’assaut dans ce dossier.

Annoncé proche d’une prolongation il y a plusieurs mois, Lionel Messi fait durer le suspense pour son avenir. Comme vous l’avait indiqué le10sport.com, le PSG souhaite conserver son numéro 30 et a entamé les premières démarches avant le début de la Coupe du monde. Les échanges sont en cours, mais aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties, permettant à l’Arabie saoudite de croire en ses chances dans le dossier.



Al Hilal ne lâche pas Messi

Après Cristiano Ronaldo, l’Arabie saoudite veut également mettre la main sur Lionel Messi. Si le Portugais a rejoint Al Nassr en décembre, Al Hilal ne digère pas son échec et veut frapper encore plus fort en s’attachant les services de La Pulga . Et pour parvenir à ses fins, une offre record pourrait tomber.

Une offre XXL est attendue