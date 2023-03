Un rendez-vous met le feu à Marseille, l'OM calme tout le monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi, Lilian Thuram a été aperçu quittant le centre d'entraînement de l'OM après une réunion avec Igor Tudor. Une scène qui a bien évidemment suscité les fantasmes du côté des supporters marseillais qui ont fait naître la rumeur d'un intérêt pour Marcus Thuram. Une rumeur rapidement calmée par l'OM.

Sélectionnés par Didier Deschamps, Khephren et Marcus Thruam vont se retrouver en équipe de France. Une sacrée fierté pour le papa des deux joueurs, un certain Lilian, champion du monde 1998 et sauveur des Bleus en demi-finale du Mondial contre la Croatie. Par conséquent, lorsque l'ancien défenseur de la Juventus est aperçu à Marseille, cela fait rapidement parler et ne laisse pas insensible les fans de l'OM.

OM : Inquiétude pour Guendouzi, il met les choses au clair https://t.co/sb0g7VEQ07 pic.twitter.com/MNprmynnww — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Lilian Thuram à l'origine d'une folle rumeur à l'OM

En effet, Lilian Thuram a été vu mardi à la Commanderie. Il a quitté le centre d'entraînement vers 16h comme le relate RMC Sport , ce qui a rapidement fait rêver les supporters de l'OM présents sur place. Et pour cause, l'ancien joueur s'est entretenu avec Igor Tudor et il n'en fallait pas plus pour lancer la rumeur de négociations pour l'arrivée de Marcus Thuram, qui va quitter le Borussia Mönchengladbach à l'issue de son contrat le 30 juin. Et ce serait évidemment un énorme coup pour l'OM.

Marcus Thuram à l'OM, c'est impossible